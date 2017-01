Kal Penn ha deciso di reagire ai commenti negativi ricevuti online dando vita a una raccolta fondi su Crowdrise a favore di alcune associazioni che si occupano di assistere i rifugiati. Penn ha dato il via all'iniziativa dichiarando: "Al tizio che ha detto che non appartengo agli Stati Uniti. Ho iniziato una pagina di raccolta fondi per i rifugiati siriani a tuo nome".

To the dude who said I don't belong in America, I started a fundraising page for Syrian Refugees in your name. https://t.co/NOR5P48fBi pic.twitter.com/jtJOsK9GrU — Kal Penn (@kalpenn) January 28, 2017

In poche ore online erano stati versati oltre 500.000 dollari, arrivando attualmente a 769.879 dollari, che verranno donati all'International Rescue Community, un'organizzazione che si occupa di chi si trova in difficoltà a causa dei conflitti in corso o disastri naturali.

Penn ha dichiarato: "Continuiamo a mostrare al mondo che i cittadini americani si preoccupano davvero per tutti, specialmente dei rifugiati nonostante quello che la nostra attuale amministrazione sta cercando di fare a nome nostro. Che modo meraviglioso per resistere e dimostrare amore".

Penn, recentemente apparso nella serie Designated Survivor, ha da tempo raccontato di essere stato vittima di commenti e critiche a causa delle sue origini. L'attore è nato in New Jersey ed è figlio di una coppia arrivata negli Stati Uniti dall'India.

