Justice League: Zack Snyder anticipa una Batmobile con molte più armi

Il pubblico ha lodato la versione di Batman proposta da Ben Affleck in Batman v Superman: Dawn of Justice, ma in molti hanno puntato il dito contro l'eccessivo uso di armi vedendolo come un tradimento dell'ideologia del personaggio.

Adesso il regista Zack Snyder ha fornito una nuova anticipazione di Justice League, nuovo lungometraggio DC/Warner in arrivo in sala a novembre, postando su Vero una foto della Batmobile ancor più armata del passato. L'auto corazzata di Batman è dotata di numerose armi, tra cui un cannoncino sul tetto molto più grosso rispetto al passato, segno che Zack Snyder non ha nessuna intenzione di disarmare il suo Uomo Pipistrello.

Leggi anche: Justice League: lavoro di squadra, azione e risate nel trailer del Comic-Con

Justice League arriverà al cinema il 23 novembre.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Justice League: Zack Snyder anticipa una...