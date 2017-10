Justice League: svelate durata e tre nuove foto dal set diffuse da Zack Snyder

Manabyte ha confermato che Justice League , al cinema dal 16 novembre, avrà una durata di 121 minuti. Notizia che lo rende il più breve film del DC Extended Universe uscito finora. Svelato anche il rating, PG-13, per "la violenza contenuta in alcune sequenze".

Nel corso di un'intervista con Total Film, J.K. Simmons, che interpreta il Commissario Gordon in Justice League , ha anticipato che lo script del sequel sarebbe già in lavorazione. "Il Commissario Gordon indossa un impermeabile in ogni scena, perciò non so se l'allenamento fisico sarà evidente, specialmente quando mi troverò vicino a Batman! Ma questo è il primo film sulla Justice League e ci auguriamo che sia il primo di una serie. Stanno lavorando allo script di The Batman e anche a quello per il sequel di Justice League. Per ora il Commissario Gordon non ha fatto molto. Mi sento come se avessi appena sfiorato la superficie del personaggio."

Nel frattempo Zack Snyder, che ha lasciato il collega Joss Whedon a completare il film, è tornato a farsi sentire pubblicando tre nuove immagini dal set.

Nella prima foto vediamo Snyder intento a riguardare il copione insieme a Ray Fisher, interprete di Cyborg. Nella seconda immagine Snyder è intento a mostrare come si tende un arco, mentre nella terza foto vediamo Snyder riunito insieme alla crew intorno a un monitor intento a guardare, probabilmente, le scene in cui Victor Stone gioca a football, vista l'uniforme sportiva indossata da Ray Fisher.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Justice League: svelate durata e tre nuove foto...