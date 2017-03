Justice League, svelata la durata del film?

Un'immagine condivisa online e un'indiscrezione apparsa sul sito IMDb avrebbero svelato la durata di Justice League , il nuovo film diretto da Zack Snyder.

Uno scatto mostrava infatti Gal Gadot impegnata a registrare in uno studio delle battute da inserire in una scena con protagonista Wonder Woman che si svolge, all'interno della storia del lungometraggio, dopo 2 ore e nove minuti.

I was hoping for something special today, since today is my special day... thanks @ZackSnyder #WonderWoman @GalGadot pic.twitter.com/cU57v9DQJE — Ken Pejoro (@Powerless_ness) January 27, 2017

Sul database cinematografico era inoltre stata aggiornata la scheda del nuovo progetto tratto dai fumetti della DC con una durata prevista di 170 minuti, superando quindi anche il recente Batman v Superman: Dawn of Justice che era arrivato circa a 2 ore e 30 minuti.

Una fonte di TheWrap vicina alla produzione ha però svelato che non è ancora stato completato il montaggio finale, considerando la data di distribuzione nelle sale prevista per novembre, e quindi non esiste ancora una durata ufficiale.

La sinossi ufficiale del film anticipa: animato dalla ritrovata fede nell'umanità e ispirato dalla generosità di Superman (Henry Cavill), Bruce Wayne (Ben Affleck) stringe un patto con la sua nuova alleata Diana Prince (Gal Gadot) per affrontare un nuovo terribile nemico. Insieme, Batman e Wonder Woman si danno da fare per reclutare un team di metaumani pronti a combattere al loro fianco. Ma nonostante la nascita di un team di supereroi senza precedenti, composto da Wonder Woman, Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher) e The Flash (Ezra Miller), potrebbe essere già troppo tardi per salvare il Pianeta Terra da una catastrofe di proporzioni inimmaginabili.

Justice League arriverà al cinema il 23 novembre.

