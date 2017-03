Justice League: Patrick Wilson ha anticipato la presenza di Ocean Master?

Si sta intensificando la comparsa di nuovo materiale pubblicitario legato a Justice League . DC e Warner hanno previsto un marketing imponente per sostenere il nuovo tassello del DCU in arrivo al cinema. Nei nuovi teaser in arrivo abbiamo conosciuto un po' più a fondo i personaggi di Cyborg e Aquaman e sappiamo che il Re di Atlantide, nel film, avrà molto spazio. Con lui ci sarà anche la regina Mera, interpretata da Amber Heard, che farà una breve comparsa in Justice League per poi ricomparire nel 2018 in Aquaman.

Adesso scopriamo che anche un altro attore avrebbe suggerito la possibilità di un suo cameo in Justice League. L'attore in questione è Patrick Wilson che in Aquaman interpreterà Orm, il fratellastro del Re di Atlantide più noto come Ocean Master.

Ieri Hollywood Reporter ha postato il trailer di Justice League aggiungendo la domanda "Perché i cattivi nei film di supereroi sono sempre senza volto?". A sorpresa Patrick Wilson ha risposto con un sibillino "not per molto" taggando il regista di Aquaman James Wan. Questo significa che il villain Orm comparirà prima del previsto, magari già in Justice League?

