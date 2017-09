Justice League: nel film compariranno due Lanterne Verdi?

Con l'arrivo di Justice League , in uscita a metà novembre nelle sale americane, iniziano a circolare alcune voci riguardo ai suoi protagonisti.

Il film, diretto da Joss Whedon e, in parte, da Zack Snyder, metterà in scena praticamente tutti i principali eroi DC, ma i fan si sono sempre chiesti se ci sarà o meno Lanterna verde. Oggi il giornalista Umberto Gonzalez di The Wrap ha dichiarato che le Lanterne Verdi avranno un ruolo più grande di quello che si possa pensare, confermando che ci saranno due Lanterne Verdi nel film! L'informazione arriva da una lettura della sceneggiatura, quindi i due personaggi potrebbero non arrivare al cut finale, ma il giornalista ha fatto capire che - eventualmente - non saranno Hal Jordan e John Stewart, due degli attori confermati per Green Lantern Corps .

Animato dalla ritrovata fede nell'umanità e ispirato dalla generosità di Superman (Henry Cavill), Bruce Wayne (Ben Affleck) stringe un patto con la sua nuova alleata Diana Prince (Gal Gadot) per affrontare un nuovo terribile nemico. Insieme, Batman e Wonder Woman si danno da fare per reclutare un team di metaumani pronti a combattere al loro fianco. Ma nonostante la nascita di un team di supereroi senza precedenti, composto da Wonder Woman, Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher) e The Flash (Ezra Miller), potrebbe essere già troppo tardi per salvare il Pianeta Terra da una catastrofe di proporzioni inimmaginabili.

