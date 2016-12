Justice League: la Warner Bros annuncia il cast del film

La Warner Bros ha ufficializzato il cast di Justice League , il film in arrivo nelle sale americane il 10 novembre 2017.

Il comunicato conferma la presenza di Ben Affleck nel ruolo di Batman, Henry Cavill in quello di Superman, Amy Adams che sarà Lois Lane, Gal Gadot che riprenderà la parte di Wonder Woman, Jason Momoa interpreterà Aquaman, Ezra Miller sarà The Flash e Ray Fisher diventerà Cyborg.

Zack Snyder potrà poi contare sulla presenza di Willem Dafoe (Nuidis Vulko), Jesse Eisenberg (Lex Luthor), Jeremy Irons (Alfred Pennyworth), Diane Lane (Martha Kent), Connie Nielsen (Regina Hippolyta), e J.K. Simmons (il commissario Gordon).

Per ora non appaiono i nomi di Ciarán Hinds che dovrebbe interpretare Steppenwolf, Amber Heard che ha il ruolo di Mera e Kiersey Clemons a cui è stato affidato il ruolo di Iris West. La loro presenza, tuttavia, sembra quasi certa.



, diretto da diretto da Zack Snyder , racconterà quello che accade quando Bruce Wayne chiede l'aiuto della sua nuova alleata, Diana Prince, per affrontare un nemico ancora più temibile rispetto a quelli affrontati in passato. Batman e Wonder Woman dovranno lavorare velocemente per dare vita a un team di supereroi in grado di contrastare il villain. La squadra potrà contare sulla presenza di Aquaman, Cyborg e The Flash.Il film arriverà sugli schermi americani il 10 novembre 2017.