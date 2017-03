Justice League: la reazione degli Avengers al nuovo trailer (Video)

Come reagirebbero gli Avengers alla visione del nuovo trailer di Justice League ?

Un divertente video condiviso online prova a immaginare quello che accadrebbe se Captain America, Iron Man, Vedova Nera, Visione e gli altri membri del gruppo di supereroi avessero modo di dare uno sguardo alle avventure dei loro "colleghi" Batman, Aquaman, Wonder Woman, The Flash e Cyborg.

Tony Stark potrebbe non accogliere con grande entusiasmo la presenza di un altro miliardario disposto a salvare il mondo, mentre Thor sembra destinato ad avere una reazione istintiva e inaspettata.

Ecco l'esilarante filmato che unisce il mondo della Marvel con quello della DC:

La sinossi ufficiale del film anticipa: animato dalla ritrovata fede nell'umanità e ispirato dalla generosità di Superman (Henry Cavill), Bruce Wayne (Ben Affleck) stringe un patto con la sua nuova alleata Diana Prince (Gal Gadot) per affrontare un nuovo terribile nemico. Insieme, Batman e Wonder Woman si danno da fare per reclutare un team di metaumani pronti a combattere al loro fianco. Ma nonostante la nascita di un team di supereroi senza precedenti, composto da Wonder Woman, Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher) e The Flash (Ezra Miller), potrebbe essere già troppo tardi per salvare il Pianeta Terra da una catastrofe di proporzioni inimmaginabili.

Justice League arriverà al cinema il 23 novembre.

