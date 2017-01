Justice League: il team in tenuta da combattimento in una nuova foto

Sono pronti a combattere! Ecco una foto di gruppo di Justice League avvolta da una nuvola di vapore.

Batman (Ben Affleck), Wonder Woman (Gal Gadot), Cyborg (Ray Fisher), the Flash (Ezra Miller) e Aquaman (Jason Momoa) sono ritratti insieme nella Flying Fox in una nuova foto diffusa da Warner Bros. Ray Fisher ha condiviso la foto via Twitter e i retweet dei fan l'hanno rapidamente resa virale.

Dal team manca naturalmente Superman, che ricomparirà nel film o in forma di flashback o con altri espedienti. "Abbiamo lavorato con questo pantheon dei fumetti mettendo insieme gli eroi più potenti e cool" ha dichiarato il regista Zack Snyder.

Come vediamo nella foto, Batman indossa la "Tactical Batsuit" il cui aspetto è stato svelato a settembre. Anche il costume scintillante di Wonder Woman era già noto e i fan lo potranno apprezzare con dovizia di dettagli in Wonder Woman, che uscirà in sala prima di Justice League.

Cyborg è il meno noto dei cinque eroi e ha un aspetto che ricorda un po' il metallo liquido di Terminator. Il costume di Flash sembra seguire la tradizione e riporta l'iconico simbolo del lampo, mentre Aquaman potrebbe diventare la star dello show, visto il look regale e potente di Jason Momoa.

