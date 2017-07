Justice League: il nuovo poster realizzato per il Comic-Con

In occasione del Comic-Con di San Diego è stato diffuso un nuovo poster del film Justice League in cui si possono vedere insieme i protagonisti e si ricorda che non è possibile salvare il mondo da soli.

Ecco l'immagine promozionale:

La sinossi ufficiale del film, in arrivo nei cinema italiani il 23 novembre, anticipa:

Animato dalla ritrovata fede nell'umanità e ispirato dalla generosità di Superman (Henry Cavill), Bruce Wayne (Ben Affleck) stringe un patto con la sua nuova alleata Diana Prince (Gal Gadot) per affrontare un nuovo terribile nemico. Insieme, Batman e Wonder Woman si danno da fare per reclutare un team di metaumani pronti a combattere al loro fianco. Ma nonostante la nascita di un team di supereroi senza precedenti, composto da Wonder Woman, Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher) e The Flash (Ezra Miller), potrebbe essere già troppo tardi per salvare il Pianeta Terra da una catastrofe di proporzioni inimmaginabili.

