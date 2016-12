Justice League: Henry Cavill prevede uno scontro tra Batman e Superman

Cristiano Ogrisi

Non ci sono membri della Justice League della DC più lontani di Batman (Ben Affleck) e Superman (Henry Cavill). Clark Kent è un simbolo potente di speranza, Bruce Wayne invece è un umano cupo, con grandi abilità e accessori incredibili. Proprio per questo motivo è difficile che la relazione tra i due eroi venga sistemata da ciò che si vede in Batman v Superman: Dawn of Justice. Henry Cavill sembra pensare che i due si scontreranno ancora per ottenere le leadership nella Justice League.

In un'intervista con Total Film, Henry Cavill ha ammesso che i due non sono ancora del tutto a loro agio:

"Ci sarà un forte scontro tra Superman e Batman per capire chi sarà il leader."

La risposta non sembra scontata, Batman è uno stratega e un esperto nel comandare, ma Superman è più potente e un volto più adatto come leader, per la credibilità della Justice League. Non ci sono ancora risposte ufficiali, ma Steppenwolf sta arrivando e non aspetterà le decisioni di nessuno.

Potremo vedere questo scontro ai vertici il 17 Novembre 2017, quando Justice League di Zack Snyder sbarcherà nelle sale.

