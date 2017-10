Justice League conterrà cambiamenti nell'origine di Cyborg e Aquaman

Si avvicina il giorno dell'arrivo di Justice League e la curiosità dei fan DC cresce sempre più mentre nuovi dettagli del film emergono sui media. Alcune delle principali novità riguardano il personaggio di Victor Stone, alias Cyborg, interpretato da Ray Fisher.

I fan dei fumetti DC conoscono molto bene il personaggio di Cyborg, ex star del football che, dopo un terribile incidente, viene salvato dal padre il quale, però, è costretto a ridargli vita creando una fusione tra uomo e macchina. Nel fumetto Victor si ritrova coinvolto in un esperimento di teletrasporto durante il quale da un portale per un altro mondo fuoriesce un mostro gelatinoso che uccide la madre e divora gran parte del suo corpo. Il film, però, eliminerà questo episodio sostituendolo con un semplice incidente d'auto.

Dopo l'incidente Silas Stone (Joe Morton), padre di Victor e scienziato, userà l'Apokoliptian Mother Box per ricostruire il corpo del figlio come mostrato in parte nel cameo visto in Batman v Superman: Dawn of Justice.

Leggi anche: Justice League, Jason Momoa: "Aquaman è un outsider"

Un'altra novità contenuta in Justice League riguarda il personaggio di Aquaman. La star Jason Momoa ha svelato che nel film Aquaman non sarà ancora Re di Atlantide e non lo diventerà fino alla fine del solo a lui dedicato, Aquaman, in uscita nel 2018.

Patrick Wilson, che interpreta Ocean Master, ha rivelato: "Aquaman, non è ancora Aquaman in realtà. Non è il Re dei Sette Mari. Non lo diventerà fino al film su di lui dove avverrà nel finale. E' un arco narrativo incredibile per il suo personaggio e anche per il mio. Potrà essere difficile per molti fan assistere a questi eventi, vedere come interpreterò Arthur Curry. Ma dovrete aspettare fino alla fine per sapere la verità perché non è ancora Re. Non crede in se stesso, non sa cosa fare con i propri poteri. Ha subito numerose perdite. Odia gli abitanti di Atlantide. Dovremo capire le ragioni del suo comportamento, le persone diranno 'Questo non è il mio Aquaman.' Dovrete avere un po' di pazienza."

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Justice League conterrà cambiamenti nell'origine...