Justice League: confermate le ubicazioni delle Scatole Madri

Nel nuovo film della rivista Total Film viene confermato che le tre Scatole Madri, gli oggetti mistici fonte di incredibile potere presenti nei fumetti della DC, nell'universo cinematografico sono localizzate ad Atlantis, in Amazzonia e sulla Terra. In Batman v Superman: Dawn of Justice si assisteva alla sequenza in cui il padre di Victor Stone ne utilizzava una, rendendo quindi Cyborg essenziale per il team di eroi nella loro lotta contro Steppenwolf che verrà mostrata in Justice League .

Il regista Zack Snyder ha inoltre spiegato: "Uno degli aspetti che mi ha dato maggior soddisfazione nel creare Justice League era divertirsi nell'esplorare la dinamica che esiste in questo gruppo di personaggi molto diversi, con passati, etiche e prospettive uniche e diverse, mentre uniscono le forze per lavorare come un team. Non offre solo un'opportunità per grandiosi aspetti drammatici e dei rapporti complessi, ma spesso dà vita anche a un fantastico divertimento. E' un concetto entusiasmante da esplorare e migliora quando si aggiunge la componente rappresentata dal nostro cast incredibilmente talentuoso, il feeling aggiunge davvero quella dinamica".

Animato dalla ritrovata fede nell'umanità e ispirato dalla generosità di Superman (Henry Cavill), Bruce Wayne (Ben Affleck) stringe un patto con la sua nuova alleata Diana Prince (Gal Gadot) per affrontare un nuovo terribile nemico. Insieme, Batman e Wonder Woman si danno da fare per reclutare un team di metaumani pronti a combattere al loro fianco. Ma nonostante la nascita di un team di supereroi senza precedenti, composto da Wonder Woman, Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher) e The Flash (Ezra Miller), potrebbe essere già troppo tardi per salvare il Pianeta Terra da una catastrofe di proporzioni inimmaginabili.

Justice League arriverà al cinema il 23 novembre.

