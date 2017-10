Justice League: Ben Affleck parla dell'evoluzione di Batman in una nuova featurette

La Warner Bros continua il percorso di avvicinamento all'arrivo nelle sale del film Justice League , il nuovo progetto tratto dai fumetti della DC.

La nuova featurette è dedicata a Batman e mostra Ben Affleck spiegare che il suo personaggio sta compiendo un'evoluzione che lo porterà a diventare un leader, mentre Jason Momoa, che sul grande schermo è Aquaman, rivela di essere stato entusiasta della possibilità di essere accanto a Bruce Wayne nella finzione.

La sinossi ufficiale del film anticipa:

Animato dalla ritrovata fede nell'umanità e ispirato dalla generosità di Superman (Henry Cavill), Bruce Wayne (Ben Affleck) stringe un patto con la sua nuova alleata Diana Prince (Gal Gadot) per affrontare un nuovo terribile nemico. Insieme, Batman e Wonder Woman si danno da fare per reclutare un team di metaumani pronti a combattere al loro fianco. Ma nonostante la nascita di un team di supereroi senza precedenti, composto da Wonder Woman, Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher) e The Flash (Ezra Miller), potrebbe essere già troppo tardi per salvare il Pianeta Terra da una catastrofe di proporzioni inimmaginabili.

