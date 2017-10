Justice League: Ben Affleck descrive i baffi di Henry Cavill... che non vedremo mai!

Dopo una lavorazione tormentata, finalmente Justice League sta per arrivare al cinema. Il film uscirà nelle sale italiane il 16 novembre e Empire ha diffuso nuove immagini e una copertina dedicata al film (che trovate di seguito).

Nel frattempo si torna a parlare dei baffi di Henry Cavill. Per chi non lo sapesse durante i reshoots l'interprete di Superman ha raggiunto sul set i colleghi sfoggiando un bel paio di baffoni. L'attore inglese era, infatti, impegnato nella lavorazione di Mission: Impossible 6 e doveva tenere i baffi per contratto. Warner Bros. è stata, così, costretta a radere digitalmente Cavill in tutte le sequenze in cui appare Superman. Sinceramente vedere Superman baffuto sarebbe stato un piacevole diversivo e a giudicare ai commenti di Ben Affleck sull'aspetto del collega lo spettacolo sarebbe stato assicurato.

Ecco cosa ha dichiarato Ben Affleck: "Erano i tipici baffi da pornostar. Aveva l'aspetto di una pornostar degli anni '70, solo con un fisico migliore. E' un lato di Superman che non conoscevamo".

