Justice League 2, iniziati i lavori sulla sceneggiatura del sequel!

La sceneggiatura di Justice League 2 è già in fase di scrittura. La Warner Bros. ha lavorato diversi anni per creare un universo DC abbastanza convincente da permettere un film corale come Justice League , che vedrà Superman, Batman, Wonder Woman, Flash, Aquaman e Cyborg per la prima volta tutti insieme sul grande schermo. Il film è diretto da Joss Whedon, che ha sostituito Zack Snyder a metà corsa a causa di gravi problemi familiari, che aveva già diretto entrambi i film 'corali' della concorrenza, The Avengers e Avengers: Age of Ultron.

J.K. Simmons, che fa il suo debutto come James Gordon in Justice League, ha rivelato in un'intervista con Total Film che il sequel è già in fase di scrittura e, probabilmente, il suo personaggio sarà nuovamente presente:

"Beh, Gordon indossa un impermeabile in ogni scena, quindi non so se si vedrà il mio fisico pompato, soprattutto accanto a Batman! Ma questo è il primo film Justice League di tanti - si spera!. Stanno già lavorando sulla sceneggiatura di The Batman e del sequel di Justice League. Non dovrò fare molto. Penso di aver solo iniziato a capire chi sarà il personaggio di James Gordon."

Originariamente, la Warner Bros aveva annunciato Justice League: Part One e Justice League: Part Two, entrambi diretti da Zack Snyder, con la seconda parte in arrivo nel giugno 2019, ma l'altr'anno è stato deciso di realizzare un film unico, così da rendere ogni capitolo storia a sé. La sinossi ufficiale del film, in arrivo a novembre nelle sale, anticipa:

Animato dalla ritrovata fede nell'umanità e ispirato dalla generosità di Superman (Henry Cavill), Bruce Wayne (Ben Affleck) stringe un patto con la sua nuova alleata Diana Prince (Gal Gadot) per affrontare un nuovo terribile nemico. Insieme, Batman e Wonder Woman si danno da fare per reclutare un team di metaumani pronti a combattere al loro fianco. Ma nonostante la nascita di un team di supereroi senza precedenti, composto da Wonder Woman, Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher) e The Flash (Ezra Miller), potrebbe essere già troppo tardi per salvare il Pianeta Terra da una catastrofe di proporzioni inimmaginabili.

Justice League arriverà nelle sale italiane il 16 novembre 2017.

