Jurassic World - Il regno distrutto: il poster italiano e le foto dal set di Chris Pratt e Bryce Dallas Howard

Oggi è stata svelata la locandina ufficiale italiana di Jurassic World - Il regno distrutto (la trovate di seguito). In più sul web sono comparse una serie di foto che mostrano i protagonisti del sequel, Chris Pratt e Bryce Dallas Howard, impegnati a girare una serie di sequenze su una spiaggia, immersi nell'acqua. I due sembrano mettersi in salvo dopo un naufragio o una lunga traversata a nuoto.

Chris Pratt & Bryce Dallas Howard Get Washed Ashore While Filming 'Jurassic World 2' pic.twitter.com/ibjn6nVbC8 — Maurizio Glovia (@MaurizioGlovia) 8 luglio 2017

Bryce Dallas Howard y Chris Pratt en el set de filmación de "Jurassic World Fallen Kingdom" (2018) pic.twitter.com/zctMuPoyrN — Ernesto Pastrana (@PastranaTweet) 8 luglio 2017

Chris Pratt and Bryce Dallas Howard i love you both so much pic.twitter.com/2Zvi4PHNrp — Jubs (@likesimmons) 8 luglio 2017

A quanto pare questa è una delle ultime sequenze girate, visto che le riprese di si sono ormai concluse e il film è entrato in post-produzione.

Last group of animatronic dinos ready for the final day of shooting, congrats to all on wrapping FALLEN KINGDOM! @JurassicWorld pic.twitter.com/Ma2BNtJbbs — Frank Marshall (@LeDoctor) 9 luglio 2017

This is a wrap for Jurassic World: Fallen Kingdom! What a journey! Thank you to everyone that made it possible. #JurassicWorldFallenKingdom pic.twitter.com/dtMsNDvZwP — JA Bayona (@FilmBayona) 9 luglio 2017

Jurassic World - Il regno distrutto arriverà al cinema da giugno 2018.

