Jurassic World: Fallen Kingdom, terminate le riprese del sequel!

Jurassic World: Fallen Kingdom è l'attesissimo sequel del reboot del dino-franchise diretto da Juan Antonio Bayona (Sette minuti dopo la mezzanotte) che tra quasi un anno porterà in scena le nuove avventure sull'Isla Nublar. Chris Pratt e Bryce Dallas Howard torneranno nei ruoli di Owen Grady e Claire Dearing, e Jeff Goldblum, interprete storico della trilogia originale, affiancherà Geraldine Chaplin, James Cromwell, Ted Levine,Rafe Spall, Toby Jones e Justice Smith. Il cast ha girato Fallen Kingdom tra Londra e le Hawaii e, grazie all'account Twitter di Bayona, abbiamo scoperto che sono finalmente terminate le riprese del film:

This is a wrap for Jurassic World: Fallen Kingdom! What a journey! Thank you to everyone that made it possible. #JurassicWorldFallenKingdom pic.twitter.com/dtMsNDvZwP