Jurassic World 2: Chris Pratt e la sua esilarante dieta su Instagram! (VIDEO)

Cristiano Ogrisi

Chris Pratt ha aperto, sul suo profilo Instagram, una nuova rubrica intitolata "What's My Snack?". L'attore, al momento, sta girando Jurassic World 2 e, per tornare nei panni dell'aitante Owen Grady, si sta sottoponendo a una dieta ferrea che è diventata un tormentone tra i suoi followers. Il primo episodio di #WHATSMYSNACK ha avuto come protagonista un frullato di cacao, baobab, banana e semi di chia, dove Pratt fa fatica a leggere gli ingredienti:

#WHATSMYSNACK #JurassicWorld2 Un post condiviso da chris pratt (@prattprattpratt) in data: 16 Mar 2017 alle ore 05:50 PDT

Nel secondo episodio, Chris mangia sashimi assortito, ovvero una selezione di pesce crudo, ricco di proteine. L'attore, nella descrizione del video, lo chiama "cibo per gatti":

#JurassicWorld2 #WHATSMYSNACK watch me eat cat food like a good little boy Un post condiviso da chris pratt (@prattprattpratt) in data: 16 Mar 2017 alle ore 06:11 PDT

Nel terzo capitolo, Pratt soffre tantissimo la fame, tanto da divorare lo snack del giorno successivo, un pezzo di torta al pistacchio e olio d'oliva.

Hot new full length episode of #WHATSMYSNACK Un post condiviso da chris pratt (@prattprattpratt) in data: 16 Mar 2017 alle ore 16:11 PDT

Avendo tradito la sua dieta ferrea, l'attore si sente in colpa dopo la sua debolezza, e quindi il quarto capitolo ha come protagonista una povera mela:

#ChrisPratt here. Little embarrassed by my last episode of #WHATSMYSNACK so I'm posting a more manly version to even it out. #peace #onelove #SnackLife #jurassicworld2 Un post condiviso da chris pratt (@prattprattpratt) in data: 18 Mar 2017 alle ore 06:26 PDT

Il quinto e, per ora, ultimo capitolo ha come protagonista uno snack fatto di un involtino di zucchine, uovo e germogli, che apparentemente è meno disgustoso delle previsto:

#WHATSMYSNACK today I got cucumber and egg wrap. It's basically exactly like a sandwich but instead of bread you use thinly sliced cucumbers and instead of meat you use sprouts and chopped up eggs and instead of flavor you get nutrition. Like I always said, eating is no longer the fun part, flexing my butt cheeks in the mirror is. Cause no dimples. No rolls. Just cut ass butt cheeks. LIVE WITH IT!!! #jurassicworld2 Un post condiviso da chris pratt (@prattprattpratt) in data: 29 Mar 2017 alle ore 07:11 PDT

Chris ha poi risposto a chi lo ha accusato di essere dimagrito troppo, tanto da sembrare scheletrico, così:

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Jurassic World 2: Chris Pratt e la sua esilarante...