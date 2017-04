Remì Gaillard è un comico francese, famoso per le sue apparizioni irriverenti e per i suoi scherzi esilaranti, tra i più condivisi sui social network, come il Mario Kart nella vita reale, o le Olimpiadi disputate su tram o marciapiedi. L'ultimo divertente video da lui ideato è ispirato al mondo di Jurassic Park, tanto da essere intitolato Jurassic Prank. Ormai i costumi dei dinosauri sono super realistici e farli comparire in mezzo a un sentiero immerso nella natura ha sicuramente un effetto spaventoso sul malcapitato, vedere per credere, ma esilarante per il pubblico da casa.

