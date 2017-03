Jumanji: svelato il nuovo titolo e il plot dettagliato al CinemaCon di Las Vegas

Il CinemaCon di Las Vegas è stata l'occasione per apprendere le novità sul sequel di Jumanji attualmente in lavorazione. Sony Pictures ha annunciato il titolo completo del film, Jumanji: Welcome to the Jungle, specificando che non si tratterà di un sequel vero e proprio.

Sul palco del CinemaCon sono apparsi i nuovi protagonisti del film, Dwayne Johnson, Karen Gillan e Jack Black. The Rock ha specificato che ci saranno alcune scene le quali omaggeranno direttamente il film originale con Robin Williams per poi ironizzare sul collega Kevin Hart, comparso in un video backstage.

Svelati anche nuovi dettagli del plot, incentrato su quattro adolescenti messi in punizione a scuola. I quattro vengono condotti nel sotterraneo e invitati a pulire la stanza. Mentre sono impegnati nell'impresa, uno dei quattro scopre quello che sembra un videogioco Atari. I quattro studenti scelgono ognuno un avatar per giocare e all'improvviso si ritrovano nei corpi di quattro personaggi assai diversi da loro. I ragazzi dovranno trovare un modo per uscire dal videogame ambientato nella giungla usando le proprie abilità. Per fare ritorno nel mondo reale dovranno restituire un gioiello sacro riportandolo presso una statua sfuggendo a malvagi figuri, ippopotami che mangiano carne umana e a una banda di feroci rinoceronti. Come in ogni videogioco che si rispetti, ogni personaggio avrà a disposizione solo tre vite. Una specie di avventuriero alla Indiana Jones interpretato da Nick Jonas aiuterà il gruppo a portare a termine la missione.

Jumanji: Welcome to the Jungle, diretto da Jake Kasdan, arriverà al cinema il 22 dicembre.

