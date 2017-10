Jumanji: Benvenuti nella giungla, in arrivo un'esperienza in realtà virtuale

Jumanji - Benvenuti nella giungla sarà al centro di una nuova esperienza in realtà virtuale realizzata da Sony Pictures Virtual Reality in collaborazione con Reality One e VRX Networks,.

A dicemente debutterà infatti il progetto che permetterà ai fan di immergersi totalmente nella giungla magica e piena di misteri al centro della narrazione, affrontando pericoli e personaggi di vario genere. Chi vorrà vivere questa avventura dovrà pagare un biglietto per accedere agli spazi organizzati in alcuni centri commerciali e cinema statunitensi e britannici. La Sony ha però in programma di esportare il progetto anche in Sud America, Ausia e Australia, e di metterlo a disposizione di chi possiede dei dispositivi nel salotto della propria casa grazie alle piattaforme PlayStation VR, Steam, Viveport e Oculus.

La Sony è al lavoro anche su un'esperienza in realtà virtuale dedicata a Hotel Transylvania 3, il film animato in arrivo sugli schermi americani nel luglio 2018.

Il sequel diretto da Jake Kasdan verrà distribuito nelle sale italiane l'1 gennaio 2018.

I protagonisti del progetto sono Dwayne Johnson, Jack Black, Karen Gillan e Kevin Hart.

Il film mostrerà quello che accade a quattro giovani che, dopo aver trovato un vecchio videogioco, vengono messi alla prova e devono affrontare un'avventura incredibile. Il lungometraggio, inoltre, avrà dei legami con l'originale che aveva tra le sue star Robin Williams nel ruolo di Alan Parrish.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Jumanji: Benvenuti nella giungla, in arrivo...