Julianna Margulies reciterà nella serie AMC Dietland

AMC ha annunciato che la star Julianna Margulies interpreterà il ruolo di Kitty Montgomery in Dietland, serie originale scritta e prodotta da Marti Noxon. Lo show, una coproduzione tra AMC Studios e Skydance Television, è basato sul best-seller di Sarai Walker del 2015.

"Julianna è diabolicamente bella e talentuosa, il che la rende perfetta per il ruolo della nostra Kitty. Sono onorata di avere l'opportunità di lavorare con lei. E' una persona speciale e un attrice di raro talento" ha dichiarato la Noxon. "Non vedo l'ora di costruire il mondo di questo show. Sono grata a AMC e Skydance per il supporto al team di Dietland e per permetterci di raccontare questa storia provocatoria."

Kitty Montgomery è un'ambiziosa editrice la cui esistenza è sconvolta quando un'organizzazione terroristica femminista comincia a prendere di mira le persone a lei vicine. Kitty comincia a perdere potere e dovrà imparare nuove regole del gioco per riuscire a sopravvivere nell'industria del wellness. Protagonista di Dietland è Plum Kettle (Joy Nash), una donna obesa che si sta preparando per un'operazione allo stomaco che le permetta di perdere peso quando il suo mondo viene sconvolto dallo scontro tra due fazioni femminili.

Dietland sarà composto da 10 episodi e arriverà su AMC nel 2018.

