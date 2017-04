Julia Roberts è la donna più bella del mondo per la rivista People

Julia Roberts è stata eletta dal magazine People la Donna più bella del mondo del 2017, a distanza di 26 anni dalla prima volta che aveva ottenuto lo stesso ambito titolo.

L'attrice ha dichiarato di essere lusingata dall'aver ricevuto per la quinta volta il riconoscimento e ha raccontato di essere particolarmente felice della sua vita privata e della sua carriera, situazione positiva che si riflette anche dal punto di vista fisico.

Julia, tra le pagine della rivista, ha inoltre rivelato che non si era inizialmente resa conto dell'incredibile successo di Pretty Woman: "Le persone dicono 'Oh, quando è uscito nelle sale ti deve aver davvero cambiato la vita' ma in realtà ero fuori città in quei giorni. Stavo girando un altro film in una piccola cittadina in cui stavano proiettando Star Wars. Mi ricordo di aver letto 'Pretty Woman è uscito questo weekend e ha incassato così tanto' e ho pensato 'Sono molti soldi? Sta andando bene?' Non lo sapevo davvero".

A rendere particolarmente felice la Roberts è la sua vita privata e l'equilibrio che ha raggiunto: "Ogni giorno mio marito entra dalla porta e per me è come un sogno che continua. Penso 'E' tornato!'".

Ecco una breve intervista alla star:

Home News Julia Roberts è la donna più bella del mondo per...