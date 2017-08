Joss Whedon: dalle star di Buffy "no comment" dopo le rivelazioni dell'ex moglie

Le rivelazioni pubblicate su The Wrap da Kai Cole, l'ex moglie di Joss Whedon, contenevano anche dei chiari riferimenti alla serie Buffy - L'ammazzavampiri e forse alle sue protagoniste, tuttavia per ora le persone coinvolte preferiscono non commentare le notizie apparse recentemente online.

Nella giornata di domenica la donna ha infatti dichiarato che il filmmaker aveva iniziato a tradirla proprio durante le riprese dello show televisivo e che l'allora consorte le aveva spiegato: "Quando mi occupavo di Buffy ero circondato da giovani donne bellissime, bisognose e aggressive. Mi sembrava di essere malato, una situazione tratta da qualche mito greco. Improvvisamente ero un potente produttore e il mondo ai miei piedi ma non potevo toccarlo". Kai ha però sottolineato "Ma l'ha toccato", aggiungendo poi: "Sul set di Buffy Joss ha deciso di avere la sua prima relazione extraconiugale segreta".

Sarah Michelle Gellar, tramite un portavoce, ha dichiarato che non condivide commenti sulla vita privata delle altre persone, e hanno preferito rimanere in silenzio, nonostante The Wrap avesse provato a ottenere una loro replica, anche Eliza Dushku, Alyson Hannigan, Charisma Carpenter, Emma Caulfield, Amber Benson e Michelle Trachtenberg.

