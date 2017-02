Josh Hutcherson debutta alla regia con il corto "Ape"

Il giovane attore Josh Hutcherson ha debuttato come regista con il cortometraggio Ape, realizzato grazie al progetto Big Script, che sostiene i giovani filmmaker grazie al sostegno di Conde Nast Entertainment, Indigenous Media e Turkeyfoot Productions.

L'iniziativa è stata ideata per sostenere la nuova generazione di filmmaker e attori: tra i requisiti era specificato che le opere selezionate dovevano avere come protagonisti dei giovani, di età non superiore ai 20 anni, e durare tra i 12 e i 18 minuti.

Hutcherson ha dichiarato: "Fare il regista è qualcosa che mi appassiona da sempre. Amo il cinema come forma d'arte nella sua totalità, quindi prendere tutte le mie idee creative e realizzarle in un film è la sensazione più bella al mondo".

Ape, visualizzabile a questo link, ha come protagonista un teenager che soffre di schizofrenia e combatte con i suoi demoni. Per procedere con la sua vita dovrà affrontare e superare i problemi del suo passato.

