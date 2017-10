Joseph Gordon-Levitt star del thriller 7500

Joseph Gordon-Levitt sarà il protagonista del thriller 7500, diretto da Patrick Vollrath. L'attore prenderà il posto di Paul Dano nel ruolo di Tobias Ellis, il co-pilota di un aereo dirottato da un gruppo di terroristi mentre era in volo.

Il filmmaker, impegnato anche come sceneggiatore, debutterà alla regia di un lungometraggio dopo il successo ottenuto dai suoi cortometraggi, tra cui Everything Will Be Okay che è stato nominato un anno fa agli Oscar.

Le riprese sono attualmente in corso a Vienna e Colonia.

Joseph recentemente è stato il protagonista di Snowden, diretto da Oliver Stone.

