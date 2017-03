Joseph Gordon-Levitt e Channing Tatum insieme per l'irriverente musical Wingmen

Joseph Gordon-Levitt potrebbe realizzare un nuovo film da regista in occasione di una commedia musicale di cui dovrebbe essere il protagonista insieme a Channing Tatum.

Per ora il progetto si intitola Wingmen e dovrebbe essere un film dai contenuti adulti prodotto dalla Universal.

La sceneggiatura sarà firmata da Michael Bacall e racconterà la storia di due piloti che fanno un atterraggio di fortuna a Las Vegas.

Il progetto viene descritto come ispirato in parte da Pitch Perfect e The Book of Mormon, mentre la produzione sarà curata anche da Marc Platt e Adam Siegel.

