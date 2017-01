Joseph Fiennes è Michael Jackson nel primo trailer di Urban Myths

Sky Arts ha diffuso il primo trailer di Urban Myths, il progetto televisivo con protagonista anche Joseph Fiennes nel ruolo di Michael Jackson, scelta che ha causato non poche polemiche online.

L'attore aveva replicato: "Jackson aveva sicuramente un problema fisico, di pigmentazione, ed è qualcosa in cui credo. Probabilmente era più vicino al mio colore che a quello che aveva in origine".

La produzione, ispirata a un articolo di Vanity Fair, racconta un presunto viaggio compiuto dal cantante, Elizabeth Taylor e Marlon Brando con destinazione Ohio dopo i tragici eventi dell'11 settembre.

Fanno parte del cast anche Stockard Channing e Brian Cox nel ruolo delle due star del cinema.

Nel progetto sono compresi anche altri racconti dedicati a figure iconiche come Bob Dylan e storiche, tra cui Adolf Hitler che è stato interpretato da Iwan Rheon.

Home News Joseph Fiennes è Michael Jackson nel primo...