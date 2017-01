Jonathan Rhys Meyers protagonista di Blue on Blue

Jonathan Rhys Meyers sembra vicino ad accettare il ruolo da protagonista nel thriller poliziesco Blue on Blue, che verrà diretto dal regista Jon Amiel.

Il progetto è ispirato a eventi realmente accaduti e racconta la storia di un poliziotto corrotto che usa il suo fascino e astuzia per intrappolare un nuovo arrivato in una rete di tradimenti e inganni. La sua spietata ambizione nel coprire l'omicidio di un altro agente dà il via a una guerra tra gang che rischia di distruggere la vita dell'innocente poliziotto.

La sceneggiatura sarà scritta da David Chisholm, basandosi sulla storia che ha scritto insieme a Edward Brehm ed Ethan Cohan.

Jonathan ha già collaborato con Amiel in occasione della serie I Tudors - Scandali a corte.

