Johnny Depp sorprende i fan a Disneyland per promuovere Pirati dei Caraibi

Johnny Depp ha compiuto un'apparizione a sorpresa a Disneyland per promuovere l'arrivo nei cinema del film Pirati dei Caraibi - La vendetta di Salazar.

La star è infatti apparsa, di fronte ai visitatori ignari, all'interno dell'attrazione dedicata al franchise, ovviamente interpretando il capitano Jack Sparrow.

Poco dopo l'attore si è inoltre affacciato da un balcone per salutare le persone che erano in fila con la speranza di vederlo in azione.

Non è la prima volta che Depp si diverte a sorprendere i visitatori di Disneyland: in occasione di Alice attraverso lo specchio era entrato in scena in versione Cappellaio Matto, interagendo e intrattenendo i fan.

Ecco due video girati dai presenti:

Just saw Johnny Depp @Disneyland on Pirates of the Caribbean dressed as Captain Jack Sparrow!!! #DeadMenTellNoTales pic.twitter.com/5VW8SpGAIg — Clay Smitty Plays (@ClaySmittyPlays) April 27, 2017

I seriously cannot believe I saw Johnny Depp at Disneyland tonight!! Best night ever!! #Disneyland #JohnnyDepp PiratesoftheCaribbean pic.twitter.com/KeCJDkPjbM — Janine (@justniinii) April 27, 2017

La sinossi ufficiale del quinto capitolo del franchise rivela: Jack Sparrow (Johnny Depp) vede peggiorare la propria sfortuna quando dei letali marinai fantasma fuggono dal Triangolo del Diavolo guidati dal terrificante Capitano Salazar (Javier Bardem) decisi a uccidere ogni pirata del mare... soprattutto Jack. La sua unica speranza di sopravvivenza risiede nel leggendario Tridente di Poseidone: per riuscire a trovarlo Jack dovrà formare una precaria alleanza con la brillante e affascinante astronoma Carina Smyth (Kaya Scodelario) e con Henry (Brenton Thwaites), un giovane e risoluto marinaio della Royal Navy. Capitan Jack si metterà al timone della sua nave, un piccolo e malandato vascello, per sconfiggere la sorte avversa e scampare al nemico più forte e crudele che abbia mai affrontato.

La regia del film è di Joachim Rønning ed Espen Sandberg.

