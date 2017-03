Johnny Depp sarà il magnate dell'antivirus John McAfee in "King of the Jungle"

Nel 2012 l'ex magnate dell'antivirus John McAfee ha condotto con sé il reporter di Wired Joshua Davis in un folle viaggio nella sua proprietà in Belize; nello stesso periodo l'uomo era al centro di un'investigazione sull'omicidio di un americano espatriato in Belize. Chi altro potrebbe interpretare questo incredibile personaggio in un film se non Johnny Depp?

King of the Jungle si focalizzerà sull'articolo pubblicato su Wired da Davis e vedrà Depp interpretare John McAfee in un viaggio attraverso la sua proprietà tra la paranoia, le armi, sesso e omicidio. John McAfee è stato a capo della compagnia multimilionaria McAfee Associates. In seguito ha deciso di nascondersi nella giungla dalle autorità straniere.

A dirigere il film saranno Glenn Ficarra e John Requa, il duo userà una sceneggiatura firmata da Scott Alexander e Larry Karaszewski.

