Johnny Depp è Dio (e il diavolo) nel video di Marilyn Manson "Say10"

Chi è Dio e chi il diavolo? Difficile dirlo dopo la visione del video che accompagna il nuovo singolo di Marilyn Manson Say10. Uno siede su un trono bianco, la faccia e i capelli dipinti di bianco fino a farlo sembrare un fantasma, con la bocca, gli occhi e le guance striate di nero e una sigaretta tra le dita. L'altro siede su un trono nero, interamente ricoperto di pelle nera, e anche il suo viso è dipinto di bianco e di nero. Entrambi sono circondati da donne seminude che gli si muovono intorno.

I personaggi in questione sono Marilyn Manson e l'amico Johnny Depp, che ha deciso di partecipare al video musicale del controverso musicista. Anche il video in questione darà di che parlare vista la presenza di donne nude e simboli religiosi, tra i quali una Bibbia, usati in modo improprio, un classico del repertorio di Marilyn Manson.

Al momento il cantante ha sospeso il tour dopo l'incidente occorsogli il 30 settembre quando, durante uno show a New York, la scenografia gli è franata addosso mentre si esibiva contringendolo al ricovero in ospedale.

