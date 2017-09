John Wick: Chapter Three - Annunciata la release!

Lionsgate ha annunciato la data di uscita dell'atteso John Wick: Chapter 3, terzo e ultimo capitolo della saga action. Il film con Keanu Reeves approderà nei cinema il 17 maggio 2019. Per il momento lo slot scelto da Lionsgate è libero quindi il gran finale di John Wick potrebbe non trovare rivali forti al botteghino.

Il primo John Wick si è rivelato un successo a sorpresa incassando 88 milioni nel mondo nel 2014. Il sequel, John Wick - Capitolo 2, uscito lo scorso anno, ha raddoppiato gli incassi raccogliendo 171,5 milioni.

In John Wick 2 il leggendario killer John Wick (Keanu Reeves) è costretto a tornare in azione da un ex collega che tenta di prendere il controllo di una lega di assassini internazionali. John si reca così a Roma dove si misurerà con i killer in una scia di sangue. Presto scopriremo i primi dettagli sul terzo e ultimo capitolo.

