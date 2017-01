John Wick 2: un nuovo spot mostra Keanu Reeves in azione

In uno nuovo spot televisivo del film John Wick 2 mostra Keanu Reeves, in azione. La nuova avventura dell'ex sicario, questa volta impegnato in spettacolari sequenze ambientate anche a Roma, verrà distribuito nelle sale italiane l'8 febbraio 2017.

Ecco il nuovo video:

"Keanu Reeves ritorna nei panni del leggendario sicario John Wick, costretto a tornare sul campo perché un ex collega trama di prendere il controllo su un misterioso sindacato internazionale di assassini. Legato da un giuramento di sangue, John decide di aiutare il collega e si dirige a Roma dove affronterà alcuni dei più spietati assassini al mondo"

Oltre a Keanu Reeves fanno parte del cast anche Ian McShane con il ruolo di Winston, John Leguizamo in quello di Aurelio, Lance Reddick che interpreterà Charon, Tom Sadowski che sarà Jimmy. Bridget Moynahan, inoltre, riprenderà il ruolo di Helen Wick, la defunta moglie di John.

Tra le new entry nel cast invece ci sono Laurence Fishburne, Ruby Rose, Riccardo Scamarcio, Peter Stormare e Common che sarà il villain del film.

