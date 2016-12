John Waters rassicura sulla sua salute dopo le notizie apparse online

Il regista John Waters (Grasso è bello, Pink Flamingos) ha voluto rassicurare tutti sulla sua condizione di salute.

Dopo la pubblicazione della notizia che era stato ricoverato in ospedale il 23 dicembre, a Baltimora, e non aveva partecipato alla festa di Natale che organizza ogni anno, il filmmaker ha scritto: "Il mio party era privato, la mia condizione di salute è privata. Immagino che uno degli ospiti abbia parlato. Sto assolutamente bene e l'intera situazione è ridicola e ha assunto delle proporzioni eccessive. Avevo un calcolo renale. Ha fatto male. Molto male. Sono andato in ospedale e ho ricevuto delle cure ottime. Ero a casa il giorno successivo".

Waters ha concluso da poco il tour del suo spettacolo A John Waters Christmas e sarà a New York e poi negli Hamptons in occasione del Capodanno.

