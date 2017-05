John Cusack sarà il protagonista del film Broken Ridge

L'attore John Cusack sarà il protagonista del thriller Broken Ridge, le cui riprese inizieranno in Alabama in estate.

Il progetto verrà presentato ai potenziali investitori durante il Festival di Cannes e la regia è stata affidata a Lucky McKee.

La sceneggiatura è stata scritta da Raul Inglis e Joshua Wagner e racconterà la storia di due fratelli che investigano su una serie di omicidi che avvengono nell'area delle Great Smoky Mountains. I produttori sono Matthew Robert Kelly e Rob Weston.

Cusack e McKee hanno già collaborato in occasione di Misfortune progetto, attualmente in post-produzione, con protagonisti anche Daniel Zovatto e Willa Fitzgerald.

Recentemente l'attore è stato il protagonista di Love and Mercy.

