John Carpenter torna al lavoro per dirigere il pilot di "Tales For a Halloween Night"

Una buona notizia per i fan dell'horror. Il veterano John Carpenter, autore di tanti classici, ha interrotto il pensionamento per fare ritorno dietro la macchina da presa. Da sette anni Carpenter non dirige un film, ma tornerà alla regia per dirigere il pilot della serie horror antologica Tales for a Halloween Night.

Negli ultimi anni Carpenter ha pubblicato tre dischi, ma la sua ultima regia, The Ward - Il reparto, risale al 2010. Carpenter ha, però, diretto un video musicale per un brano di Anthology: Movie Themes 1974-1998 e adesso si occuperà del pilot della serie tv in arrivo su Syfy.

La moglie e partner produttiva di Carpenter, Sandy King, ha dichiarato: "John dirigerà almeno il pilot. E poi ci auguriamo di coinvolgere altri grandi registi horror nello show. Vogliamo che tutto ciò che è associato al nostro brand crei un'esperienza soddisfacente per i lettori, spettatori o altro."

Tales for a Halloween Night è ispirato all'omonima serie a fumetti firmata da Carpenter e pubblicata nel 2015.

"Sono eccitato all'idea di collaborare con Universal Cable Productions per questa avventura televisiva. Da un lato è un ritorno a casa visto che bei ricordi con Universal, dall'altro è un passo avanti verso il futuro" ha dichiarato il regista.

