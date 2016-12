J.K. Rowling: il sito ufficiale va on line... e crasha!

L'autrice di Harry Potter J.K. Rowling ha finalmente inaugurato il suo sito ufficiale. Jkrowling.com diventerà l'appuntamento fisso per gli appassionati della scrittrice inglese e della sua opera. E dato che gli appassionati della Rowling non sono certo pochi, il sito web è crashato poco dopo la comparsa sul web.

Non solo Jkrowling.com contiene importanti FAQ sul lavoro della Rowling, ma tiene aggiornati i fan sulle novità e sulle uscite legate alle opere dell'autrice; inoltre sul sito c'è una lista di charities alle cui attività J.K. Rowling contribuisce attivamente.

Dopo il crash, J.K. Rowling è intervenuta su Twitter per scusarsi coi fan dei problemi tecnici che adesso sembrerebbero risolti una volta per tutte.

I think it got hugged too hard and panicked. It'll be back.