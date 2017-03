J.J. Abrams produrrà una serie tv sulla vita di RuPaul

La Bad Robot di J.J. Abrams sta sviluppando con World of Wonder una serie incentrata sulla vita della drag queen e icona fashion RuPaul. Il dramma della durata di mezz'ora a episodio sarà una versione fictional della sua vera storia e sarà ambientata a New York City negli anni '80 sotto la presidenza Reagan. La serie, prodotta da Warner Bros., sarà firmata da Gary Lennon. RuPaul sarà produttore esecutivo.

RuPaul, nome completo RuPaul Andre Charles, è il presentatore del popolare RuPaul's Drag Race, trasmesso da Logo TV e poi da VH1. Lo show, giunto alla nona stagione, ha permesso al suo conduttore di vincere un Emmy Award per il miglior reality. RuPaul è diventato una figura popolare nella scena dei nightclub di New York City per poi sfondare con brani quali Supermodel (You Better Work) e il duetto con Elton John Don't Go Breaking My Heart. RuPaul è divenuto volto della MAC Cosmetic ed è stata la prima drag queen top model. Ha recitato in varie pellicole, interpretando sia uomini che donne, e ha pubblicato due libri, Lettin' It All Hang Out (1995) e Workin' It (2010).

