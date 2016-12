J.J. Abrams eletto filmmaker dell'anno da American Cinema Editors

J.J. Abrams riceverà il premio ACE Golden Eddie Filmmaker of The Year Award assegnato dal gruppo American Cinema Editors.

Il riconoscimento verrà consegnato il 27 gennaio durante la cerimonia che si svolgerà al Beverly Hilton.

In un comunicato si spiega: "J.J. Abrams è un'artista unico nella sua generazione che sta lasciando il suo segno nel mondo del cinema e della televisione da oltre 20 anni. Attraverso la sua casa di produzione Bad Robot, J.J. ha coinvolto e deliziato il pubblico di tutto il mondo con la sua narrazione innovativa. Che stia reinventando un amato franchise o creando qualcosa di totalmente nuovo e rivoluzionario - che si tratti di Star Trek, Star Wars, Westworld, Lost, Alias e molti altri - il suo nome è sinonimo di intrattenimento spettacolare. E' una delle voci più entusiasmanti che lavorano nell'industria, e siamo elettrizzati di celebrare la sua carriera fino a questo momento".

Tra i precedenti vincitori ci sono Frank Marshall, Steven Spielberg, Quentin Tarantino, Nancy Meyers, James Cameron, Alexander Payne, George Lucas, Kathleen Kennedy, Christopher Nolan, Martin Scorsese e Francis Ford Coppola.

Home News J.J. Abrams eletto filmmaker dell'anno da...