Jim Carrey: "Tommy Lee Jones mi odiava durante le riprese di Batman Forever"

Jim Carrey, in una nuova intervista, ha rivelato che Chuck Jones e Tommy Lee Jones non sono mai stati suoi grandi fan.

Durante un'apparizione al Norm Macdonald Live, l'attore ha raccontato: "Ogni tanto qualcuno che ammiri davvero in realtà ti detesta. Chuck Jones, l'autore di Bugs Bunny, mi odiava davvero e per un minuto ci sono rimasto male".

Jim ha poi aggiunto che sul set di Batman Forever l'interprete di Harvey Dent non lo ammirava affatto: "Eravamo in un ristorante e mi è stato detto che c'era anche Tommy Lee Jones, sono andato da lui e gli ho detto 'Hey Tommy, come stai?' ed è impallito come se stesse pensando a me per 24 ore al giorno. Ha iniziato a tremare e si è alzato, come se fosse nel mezzo di una fantasia in cui mi stava uccidendo o qualcosa di simile. E' venuto ad abbracciarmi e mi ha detto 'Ti odio. Non mi piaci affatto'. Gli ho risposto 'Quale è il problema?'. E lui mi ha detto 'Non posso accettare le tue pagliacciate'".

