Jim Carrey e l'intervista folle alla Fashion Week: "Non abbiamo alcun significato"

Jim Carrey, pochi giorni fa ospite alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, ha rilasciato una particolare intervista sul red carpet della New York Fashion Week.

Ai microfoni di E! News, la star ha infatti spiegato: "Non c'è alcun significato a tutto questo, quindi volevo trovare la cosa con il minor significato di sempre per poter arrivare e farne parte, ed eccomi qui".

La reporter Catt Sadler ha quindi cercato di proseguire con l'intervista parlando dell'importanza delle icone, anche del cinema, ricevendo come risposta: "Non credo nelle persone famose. Non credo che tu esista. Ma c'è un profumo meraviglioso nell'aria. Credo che siamo un campo di energia che danza da solo".

Carrey ha poi concluso dichiarando: "Noi non abbiamo alcuna importanza. E' quella la bella notizia".

Well, you definitely can't say that Jim Carrey gives a boring interview: "There is no me. There's just things happening." pic.twitter.com/HatQ6mHsKp