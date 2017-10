Jim Carrey accusa di estorsione la famiglia dell'ex fidanzata suicida

Jim Carrey ha ampliato la sua difesa dalle accuse che la famiglia della sua ex-ragazza, Cathriona White, gli ha rivolto dopo il suicidio della donna nel 2015.

L'avvocato dell'attore, Raymond Boucher, ha accusato formalmente di estorsione ai danni del suo cliente il marito della defunta, Mark Burton, la madre Brigid Sweetman e il suo avvocato Filippo Marchino. Carrey ha affermato che è la seconda volta che Marchino tenta di estorcere grandi somme di denaro dai suoi averi, visto che già nel 2013 l'avvocato, insieme alla White, lo aveva minacciato di comunicare alla stampa dettagli sessuali - e di eventuali malattie trasmesse alla donna - se non avesse pagato milioni di dollari. Boucher ha dichiarato:

"In questo caso, Filippo Marchino ha preso una cosa iniziata come romantica e confortevole tra Jim Carrey e Cat White, una donna bellissima ma immatura, e l'ha fatta diventare un atto di estorsione, coercizione e furto."

Piuttosto che portare in tribunale una lunga battaglia legale, Carrey ha sistemato la prima 'estorsione' privatamente:

"Purtroppo ho fatto l'errore, tre anni fa, di arrendermi e mi sono accordato sulle accuse fatte dal signor Marchino, a nome di Cat, visto che una causa sarebbe stata costosa e dolorosa. All'epoca sentivo che Cat veniva usata da Marchino. E quando è arrivata questa nuova denuncia, ho capito la profondità dell'inganno dietro a queste parole, ho capito in quanti inganni la gente per bene casca, perché per noi un comportamento così è inimmaginabile. Non cederò una seconda volta a queste richieste, fatte a nome del suo marito - nel nome, ma non nei fatti - Mark Burton e la sua distante madre."

Jim Carrey tornerà nel 2018 sul piccolo schermo grazie a Kidding, una nuova serie tv prodotta da Michel Gondry con il quale aveva già collaborato per Se mi lasci ti cancello.

