Jigsaw: una raccapricciante foto e nuovi dettagli sul sequel di Saw

Lionsgate ha diffuso la prima foto ufficiale di Jigsaw, ottavo capitolo della saga horror di Saw - L'enigmista. nella foto, che trovate di seguito, vediamo Laura Vandervoort in una situazione molto complicata.

"I cadaveri stanno tornando e sono collegati a Jigsaw, o a un suo imitatore. Il DNA di Tobin Bell è dappertutto nel film" spiegano i registi Michael e Peter Spierig.

"Abbiamo disseminato la pellicola di trappole, non abbiamo paura del gore. E' una perfetta festa di Halloween. Ci sarà meno morbosità e più divertimento, ma sarà comunque pieno di gore, questo è sicuro. E poi ci sarà un mistero da risolvere, e dei colpi di scena davvero interessanti. E' Saw in versione 2017."

Jigsaw avrà come protagoniste Laura Vandervoort e Hannah Anderson. Per ora non sono stati svelati gli altri membri del cast, ma è più che probabile un'apparizione di Tobin Bell nel ruolo del villain.

Jigsaw uscirà nelle sale italiane ad Halloween, il 31 ottobre.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Jigsaw: una raccapricciante foto e nuovi dettagli...