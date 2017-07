Jigsaw: ecco il primo teaser poster dell'ottavo capitolo di Saw!

L'ottavo film del franchise horror Saw - L'enigmista si intitolerà Jigsaw e arriverà nei cinema il 27 ottobre. Oggi la Lionsgate ha rilasciato il primo teaser poster promozionale, che raffigura la celebre e inquietante maschera degli aiutanti dell'Enigmista.

Il sequel avrà come protagoniste Laura Vandervoort (Smallville) e Hannah Anderson (Lizzie Borden Took an Axe). Per ora non sono stati svelati gli altri membri del cast ma è più che probabile un'apparizione di Tobin Bell nel ruolo del villain.

Secondo Bloody Disgusting, Jigsaw prenderà il via con la misteriosa comparsa, in vari luoghi della città, di alcuni cadaveri. Le vittime hanno subito una terribile morte e gli indizi puntano verso un potenziale colpevole: John Kramer. Jigsaw è però morto da oltre dieci anni. Gli agenti dovranno quindi scoprire se si tratta di un imitatore o se è sfuggito qualche indizio alle forze dell'ordine. La regia è di Michael e Peter Spierig (Daybreakers - L'ultimo vampiro), mentre la sceneggiatura è stata firmata da Josh Stolberg e da Pete Goldfinger, in collaborazione con James Wan e Leigh Whannell che hanno creato la serie di film.

