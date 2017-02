Jia Zhang-ke torna alla regia con Money & Love

Jia Zhang-ke tornerà alla regia con Money & Love, una storia d'amore ambientata nel mondo della criminalità cinese che viene descritta come "epica" e che si svolgerà nel corso di quindici anni, in contemporanea con elementi da thriller.

Gli eventi raccontati inizieranno nel 2001, a Datong, in una città industriale povera, dove vive la giovane Qiao, una ballerina che si innamora di Bin, un criminale locale.

Durante uno scontro tra gang rivali, Qiao spara per proteggere l'amato e viene condannata a cinque anni in prigione. Dopo essere stata liberata, Qiao va in cerca di Bin con la speranza di ricominciare la loro storia.

MK2 finanzierà e produrrà il film, dopo aver collaborato in occasione di Al di là delle montagne.

