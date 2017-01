Jessica Lange e Susan Sarandon come Bette Davis e Joan Crawford nella prima immagine di Feud

Jessica Lange e Susan Sarandon sono le protagoniste della serie Feud, in arrivo a marzo sugli schermi americani. Le due attrici interpreteranno Joan Crawford e Bette Davis negli otto episodi in cui si racconterà la loro leggendaria rivalità avvenuta negli anni '30 e '40.

Il magazine Entertainment Weekly ha dedicato la copertina alle due star e ha condiviso qualche curiosità sul progetto.

Susan, compiendo delle ricerche prima di arrivare sul set, ha scoperto ad esempio di avere qualche punto in comune con Bette: "Non mi sono mai considerata una delle ragazze bellissime... Quindi in un certo senso ho capito quell'aspetto e ho potuto identificarmi con lei".

Jessica Lange, invece, non ha molti punti in comune con Joan anche perché la Crawford era cresciuta in un ambiente povero e pericoloso, situazione che l'ha tormentata per tutta la vita, portandola a temere di ritornare povera e usando la sua sessualità per ottenere i propri scopi o come fonte di affetto.

Ryan Murphy ha inoltre svelato che Jessica è rimasta sconvolta quando ha scoperto che la diva ogni giorno immergeva il viso nel ghiaccio e amamelide per mantenere la sua bellezza, trattamento mostrato nel film Mammina cara.

Il creatore dello show ha quindi svelato di aver utilizzato lo scontro tra le due attrici per portare sullo schermo una storia che affrontasse i temi del sessimo, della misoginia e dei problemi vissuti dalle donne quando invecchiano, spesso a 40 e 50 anni considerate al termine della propria carriera e vita personale.

Il prestigioso cast sarà completato da Alfred Molina, Stanley Tucci, Judy Davis e Dominic Burgess. Tra i produttori ci sarà anche l'attore Brad Pitt, mentre il pilot è basato sullo script intitolato Best Actress scritto da Jaffe Cohen e Michael Zam.

Le puntate racconteranno quello che è accaduto sul set di Che fine ha fatto Baby Jane?, interpretato da Bette e Joan nel 1962.

