Jessica Jones: Krysten Ritter nelle immagini dal set della stagione 2

Dopo l'approdo sul web del primo trailer della serie Marvel/Netflix The Defenders, si sarebbe conclusa anche la lavorazione della seconda stagione di Jessica Jones.

Nel frattempo sono apparse in rete le prime foto dal set dei nuovi episodi che vedono in azione Krysten Ritter e Rachael Taylor. Le foto non mostrano dettagli particolarmente rilevanti, ma confermano il look sportivo di Jessica e quello più raffinato dell'amica Trish. Le due attrici torneranno fianco a fianco in The Defenders, ma la vera reunion si avrà nella seconda stagione di Jessica Jones.

Al momento la premiere dei nuovi episodi di Jessica Jones non è stata ancora rivelata.

STANNO GIRANDO LA SECONDA STAGIONE DI JESSICA JONES.#JessicaJones pic.twitter.com/dYIbiAb8Yg — the girl on fire (@stayawaymuggles) 7 maggio 2017

