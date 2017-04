Jessica Jones: Janet McTeer nel cast della seconda stagione

Marvel Television e Netflix hanno annunciato che l'attrice Janet McTeer, nominata due volte ai premi Oscar, farà parte del cast della seconda stagione della serie Jessica Jones. Per ora non sono stati diffusi i dettagli del ruolo affidatole e la produzione ha solo anticipato che interpreterà qualcuno che avrà un enorme impatto sulla vita di Jessica.

Jeph Loeb ha dichiarato: "Siamo davvero fortunati ad avere un'attrice così talentuosa e importante come Janet all'interno di un cast così incredibile. La nostra seconda stagione di Jessica Jones ha l'obiettivo di catturare quello che il pubblico ha amato della prima e Janet sarà la chiave per raggiungere quella meta".

Melissa Rosenberg, creatrice e produttrice dello show, ha aggiunto: "Non potremmo essere più entusiasti all'idea di lavorare con Miss McTeer in occasione della nostra seconda stagione. Il suo atteggiamento solenne e la sua autenticità rappresentano gli ingredienti perfetti per quello che stiamo cercando di creare questo anno. Scompare nei ruoli, dando ai suoi personaggi una dimensione straordinaria e una grande profondità. Siamo incredibilmente fortunati nel poter collaborare con lei".

A interpretare la supereroina Jessica Jones sarà nuovamente l'attrice Krysten Ritter, tra i protagonisti anche di The Defenders che debutterà il 18 agosto su Netflix.

